MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt Stellung am Vormittag

Kurs der MorphoSys

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67,95 EUR.

Die MorphoSys-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,95 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,95 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,90 EUR. Bei 67,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.203 Stück gehandelt.

Am 12.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,07 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38 EUR an.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys noch ein Gewinn pro Aktie von 9,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 59,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,60 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Erste Schätzungen: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

Novartis-Aktie stabil: Übernahmeangebot für MorphoSys angelaufen - MorphoSys empfiehlt Annahme