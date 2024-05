MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 67,60 EUR.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 67,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,30 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 1.358 Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 68,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 0,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,52 EUR fiel das Papier am 21.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 365,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -8,37 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.08.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -5,079 EUR je Aktie aus.

