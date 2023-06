MorphoSys Aktie News: MorphoSys schießt am Freitagnachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 27,77 EUR

6,56% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 8,9 Prozent auf 28,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 29,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 444.454 MorphoSys-Aktien.

Am 07.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,57 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,06 Prozent.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 31,00 EUR.

Am 03.05.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,59 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,30 EUR im Vergleich zu 41,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,261 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie im Rally-Modus: Markt traut Krebsmittel Pelabresib Blockbuster-Potenzial zu

MorphoSys-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

MorphoSys-Aktie steigt nach Kaufempfehlung an

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys