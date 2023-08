MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 27,83 EUR.

Die MorphoSys-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 27,83 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 27,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,00 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 14.960 Aktien.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 31,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 57,58 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,60 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,794 EUR je MorphoSys-Aktie.

