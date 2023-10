MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag mit Aufschlag

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 24,96 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 24,96 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 25,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 24,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 84.819 Stück.

Bei 32,49 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,17 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Abschläge von 52,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 30,80 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR im Vergleich zu 59,40 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie.

