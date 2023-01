MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 16,51 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 16,42 EUR. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,42 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.254 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 30,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,05 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,92 EUR.

Am 16.11.2022 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,80 EUR – ein Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -11,564 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

