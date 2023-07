MorphoSys Aktie News: MorphoSys bricht am Mittag nach oben aus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,5 Prozent auf 29,12 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 29,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 29,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 180.199 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2023 erreicht. Gewinne von 3,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 59,46 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 03.05.2023 vor. Das EPS lag bei -1,30 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,30 EUR – ein Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 41,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -6,666 EUR je MorphoSys-Aktie.

