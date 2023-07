MorphoSys Aktie News: Bullen treiben MorphoSys am Vormittag an

Kurs der MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 28,96 EUR zu.

Das Papier von MorphoSys konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 28,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 29,03 EUR. Bei 28,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.506 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 3,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,59 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,50 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von MorphoSys.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -8,824 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

