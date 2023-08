MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 28,90 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 28,90 EUR nach oben. Bei 28,96 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 36.701 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,44 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 144,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR.

MorphoSys ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -6,88 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,44 Prozent auf 53,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,40 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,967 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

