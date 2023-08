MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 27,51 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 27,51 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 27,49 EUR. Bei 27,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.672 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 10.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 53,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,40 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 05.11.2024 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,794 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

