MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 26,06 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,25 EUR an. Bei 25,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.070 MorphoSys-Aktien.

Bei einem Wert von 32,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 24,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,70 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,80 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,20 EUR – das entspricht einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie.

