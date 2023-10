MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,03 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,03 EUR. Bei 25,24 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.487 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 52,84 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,80 EUR.

Am 09.08.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,40 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,20 EUR.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt schlussendlich zurück

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone