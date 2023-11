MorphoSys Aktie News: MorphoSys büßt am Freitagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,4 Prozent auf 22,32 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,4 Prozent auf 22,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 22,20 EUR. Mit einem Wert von 23,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 399.990 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 47,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 30,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 15.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -6,88 EUR vermeldet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -6,935 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

MorphoSys-Aktie stürzt ab: MorphoSys meldet Umsatzeinbruch im dritten Quartal