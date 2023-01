MorphoSys Aktie News: MorphoSys behauptet sich am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 17,00 EUR

Mit einem Kurs von 17,00 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,00 EUR zu. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 16,98 EUR. Bei 16,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 970 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 29,65 EUR erreichte der Titel am 20.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 42,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 44,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 24,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys 0,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,80 EUR – ein Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte MorphoSys die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -11,564 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

