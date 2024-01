MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagmittag leichter

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 39,96 EUR.

Die MorphoSys-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 39,96 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 39,41 EUR. Bei 40,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 396.450 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,63 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 66,34 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,13 EUR.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -3,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,828 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

