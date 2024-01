MorphoSys Aktie News: MorphoSys gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Minus bei 38,33 EUR.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 6,4 Prozent auf 38,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 38,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 624.937 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 9,19 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 64,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. MorphoSys dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,828 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

SDAX aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX nachmittags