MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 41,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 41,10 EUR. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 41,10 EUR zu. Bei 40,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 25.265 Stück.

Am 17.01.2024 markierte das Papier bei 42,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 13,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 67,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,13 EUR.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -7,828 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

SDAX aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX nachmittags