MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 66,24 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,24 EUR ab. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 65,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91.670 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 66,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MorphoSys 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38 EUR an.

Am 13.03.2024 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys noch ein Gewinn pro Aktie von 9,65 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 81,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,00 EUR.

Am 29.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,604 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys mit höherem Verlust - Übernahmeprozess durch Novartis läuft nach Plan - Aktie etwas tiefer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus