MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 67,80 EUR nach oben.

Das Papier von MorphoSys konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,80 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 67,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.581 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 0,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 13.03.2024 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 9,65 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 59,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 81,60 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2024 erfolgen. MorphoSys dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

