MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,50 EUR

1,17% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 22,54 EUR zu. Bei 22,55 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,28 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 7.679 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,77 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 47,63 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,00 EUR.

MorphoSys ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 62,30 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 50,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -6,225 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie stark: JPMorgan hebt Kursziel für MorphoSys an - 'Underweight'

MorphoSys-Aktie mit Gewinnen: MorphoSys übertrifft Analystenerwartungen

Ausblick: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys