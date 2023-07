MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 29,39 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 2,4 Prozent auf 29,39 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,98 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 179.157 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 30,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 2,08 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 59,83 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

MorphoSys ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,30 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 41,50 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,270 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie rückt in Jahreshoch-Nähe vor: Deutsche Bank Research hebt MorphoSys auf 'Hold' und hebt Kursziel deutlich an

MorphoSys-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

MorphoSys-Aktie mit Kurssprung: JPMorgan stuft doppelt hoch