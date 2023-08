MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 27,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 27,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 27,90 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 29.146 Stück.

Am 21.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 12,33 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 57,69 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,44 Prozent auf 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 59,40 EUR umgesetzt.

Am 15.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,967 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MorphoSys-Investment verdient

MorphoSys-Aktie profitiert: MorphoSys macht im zweiten Quartal weniger Verlust

Ausblick: MorphoSys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor