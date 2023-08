MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 28,18 EUR.

Das Papier von MorphoSys befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 28,18 EUR ab. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 27,37 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.560 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 10,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,11 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 26,60 EUR.

Am 10.08.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,44 Prozent auf 53,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,40 EUR gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,967 EUR je Aktie ausweisen dürften.

