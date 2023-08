MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,70 EUR zu.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 28,70 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,70 EUR aus. Bei 28,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.322 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 21.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 8,42 Prozent niedriger. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 58,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 10.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -6,88 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,967 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MorphoSys-Investment verdient

MorphoSys-Aktie profitiert: MorphoSys macht im zweiten Quartal weniger Verlust

Ausblick: MorphoSys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor