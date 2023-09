MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Montagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 30,86 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 30,86 EUR zu. Bei 31,15 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,39 EUR. Zuletzt wechselten 30.820 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 5,28 Prozent zulegen. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,80 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -6,88 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

