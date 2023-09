MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,83 EUR nach oben.

Das Papier von MorphoSys konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,83 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 31,15 EUR. Bei 30,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.558 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 61,71 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 09.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 53,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 59,40 EUR umsetzen können.

Die MorphoSys-Bilanz für Q3 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

