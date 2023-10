MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag im Minus

So bewegt sich MorphoSys

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,97 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,97 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 25,68 EUR. Bei 25,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 33.946 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 32,49 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 20,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -6,88 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,44 Prozent auf 53,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR ausweisen wird.

