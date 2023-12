MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 33,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 11:47 Uhr 3,7 Prozent. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 34,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 33,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.198 MorphoSys-Aktien.

Bei 35,76 EUR markierte der Titel am 12.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 5,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 65,24 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 63,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 95,80 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. MorphoSys dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,645 EUR je Aktie ausweisen dürften.

