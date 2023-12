MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 33,77 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 33,77 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 34,07 EUR. Mit einem Wert von 33,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.914 MorphoSys-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2023 auf bis zu 35,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 65,04 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,60 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -7,645 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

