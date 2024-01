MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienentwicklung

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15,4 Prozent auf 32,10 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 15,4 Prozent im Minus bei 32,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,86 EUR aus. Mit einem Wert von 37,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 689.640 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2024 auf bis zu 42,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 58,10 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,13 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 95,80 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,475 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

