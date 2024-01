MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag im Sinkflug

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 12,4 Prozent auf 33,24 EUR abwärts.

Die MorphoSys-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 12,4 Prozent auf 33,24 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 31,50 EUR. Bei 37,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.354.431 MorphoSys-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 59,54 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13 EUR an.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,60 EUR je Aktie gewesen. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,475 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

