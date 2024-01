MorphoSys Aktie News: MorphoSys gibt am Freitagvormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 37,88 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,88 EUR ab. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 37,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,91 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.485 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 64,49 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,13 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 95,80 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,475 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

