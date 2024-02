MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von MorphoSys hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 65,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 65,60 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 65,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 103.368 MorphoSys-Aktien.

Bei einem Wert von 66,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 1,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,40 Prozent zurück. Hier wurden 63,80 EUR gegenüber 95,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie ausweisen dürften.

