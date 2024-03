MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich MorphoSys

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 66,36 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,36 EUR an der Tafel. Bei 66,48 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.017 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 66,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 0,69 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 79,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 EUR, nach 9,65 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,70 Prozent auf 59,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 81,60 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte MorphoSys die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2024 -4,604 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

