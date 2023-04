MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,86 EUR

Die MorphoSys-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 18,54 EUR abwärts. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 18,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 751 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 24,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,15 Prozent. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,05 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 22,70 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,65 EUR, nach -11,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81,60 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. MorphoSys dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,909 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

