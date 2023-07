MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Mittag gestärkt

MorphoSys im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 30,02 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 30,02 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,96 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 80.285 Aktien.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 60,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 EUR.

Am 03.05.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 41,50 EUR eingefahren.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 31.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -8,270 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

