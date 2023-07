MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 29,90 EUR.

Das Papier von MorphoSys legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 29,90 EUR. Bei 30,40 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 184.659 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 30,40 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 153,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 EUR an.

Am 03.05.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,59 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 62,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,12 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 09.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von MorphoSys.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,270 EUR je Aktie ausweisen dürften.

