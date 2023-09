MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 28,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 28,71 EUR. Bei 28,53 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 31.398 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 11,63 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 58,88 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,40 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,20 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -6,848 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein