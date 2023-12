MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 33,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,6 Prozent auf 33,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 33,33 EUR. Bei 34,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 270.878 MorphoSys-Aktien.

Am 12.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 65,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,720 EUR je MorphoSys-Aktie.

