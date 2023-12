MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 34,47 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 34,47 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 34,43 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,73 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 8.640 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2023 auf bis zu 35,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 3,74 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 65,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -7,720 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

