MorphoSys Aktie News: MorphoSys kommt am Mittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 65,42 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie um 11:42 Uhr im XETRA-Handel bei 65,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 65,52 EUR. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 65,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.990 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 1,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Mit Abgaben von 79,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 63,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95,80 EUR umgesetzt worden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

