MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 66,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 66,40 EUR. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,26 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.674 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,82 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,63 Prozent. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,82 EUR ab. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 380,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 13.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 9,65 EUR im Vorjahresquartal. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 29.04.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,217 EUR je MorphoSys-Aktie.

