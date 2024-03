MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochvormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 66,40 EUR.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 66,40 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 66,30 EUR. Bei 66,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.879 MorphoSys-Aktien.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 0,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (13,82 EUR). Abschläge von 79,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,38 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 13.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 81,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -4,217 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

