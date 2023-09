MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 29,50 EUR.

Die Aktie legte um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 29,50 EUR zu. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 29,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,86 EUR. Zuletzt wechselten 20.213 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 10,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Abschläge von 59,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,80 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 09.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,848 EUR je Aktie aus.

