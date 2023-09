MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von MorphoSys konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 29,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 29,15 EUR. Bei 28,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.014 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 32,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,46 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 59,50 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,80 EUR.

Am 09.08.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -6,88 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 53,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 59,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -6,848 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

