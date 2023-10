MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 25,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:28 Uhr 1,1 Prozent auf 25,12 EUR. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,67 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.670 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 22,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 112,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 30,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 09.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,20 EUR – eine Minderung von 10,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,40 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,848 EUR je Aktie aus.

