MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Montagmittag tiefer

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 22,05 EUR abwärts.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 22,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 21,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.394 MorphoSys-Aktien.

Bei 32,49 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 47,35 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,80 EUR aus.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -7,177 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

