MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 21,90 EUR.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,8 Prozent auf 21,90 EUR nach. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 21,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 217.500 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 48,36 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,80 EUR aus.

MorphoSys veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 13.03.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,177 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

