MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 22,21 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 22,21 EUR. Bei 22,37 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 12.898 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,29 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Mit einem Kursverlust von 46,85 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,80 EUR.

Am 15.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -7,177 EUR je Aktie aus.

