MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 33,53 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 15:52 Uhr 1,9 Prozent. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,77 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158.721 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 35,76 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,79 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,658 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsende steigen

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester